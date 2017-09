Trend: Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen

Umweltfreundliches Heizen und die Energiegewinnung aus der Sonne boomen. Beim Solar- und Wärmepumpentag konnten sich Besucher am Samstag über die neuesten Trends informieren. Erstmals waren auch Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen zu sehen.

25 Aussteller 1.200 Besucher informierten sich bei den 25 Ausstellern, die einen Überblick über die in Vorarlberg angebotenen Produkte boten.

Marktanteil von Wärmepumpen verzehnfacht

Der Marktanteil von Wärmepumpen hat sich laut Energieinstitut in Vorarlberg in den letzten 15 Jahren verzehnfacht, ebenso die Leistung der Photovoltaikanlagen. Die Kollektorfläche zur Warmwasserbereitung hat sich seit dem Jahr 2002 mehr als verdreifacht. Diese Zahlen präsentierten illwerke vkw und Energieinstitut Vorarlberg beim 15. Solar- und Wärmepumpentag am Samstag in Bregenz. Mehr als 1.200 Besucher informierten sich dort über umweltfreundliches Heizen.

Strom aus Photovoltaikanlagen puffern

Auch die technologische Entwicklung wird beim Solar- und Wärmepumpentag deutlich: Standen in den Anfangsjahren neben den Wärmepumpen noch thermische Solaranlagen im Fokus, geht der Trend seit einigen Jahren zu Photovoltaikanlagen. In diesem Jahr waren erstmals auch Batteriespeicher zu sehen, die Strom aus Photovoltaikanlagen puffern.

"Das Interesse ist groß, auch wenn die Zahl der tatsächlich installierten Anlagen derzeit noch gering ist“, schildert der Geschäftsführer des Energieinstituts, Josef Burtscher. Die Batteriespeicher seien inzwischen ausgereift, die Preise fallen. Vielen ökologisch orientierten Kunden sei es wichtig, den selbst erzeugten Strom auch selbst zu nützen.

„Strom ist die Energieform der Zukunft“

Helmut Mennel, Vorstand von illwerke vkw, begrüßt diese Entwicklung und verweist auf das Engagement der illwerke-vkw-Gruppe für die Elektromobilität: „Strom ist die Energieform der Zukunft in allen Lebensbereichen, auch in der Mobilität.“