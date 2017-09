Flüchtlingskinder lernen spielerisch Deutsch

In den Vorarlberger Pflichtschulen werden etwa 1.000 Kinder aus Flüchtlingsfamilien unterrichtet. Die größte Herausforderung für die Flüchtlingskinder ist es, zuerst einmal Deutsch zu lernen. Wie gut das gelingen kann, zeigt eine Schule im Montafon.

Vorarlberg heute In Vorarlberg heute, um 19.00 Uhr, sehen sie auf ORF 2 einen Beitrag dazu.

Am Höhepunkt der internationalen Flüchtlingskrise im Herbst 2015 wurden in der Volksschule Gantschier die ersten zehn Kinder aus Kriegsgebieten eingeschult. Damals machten sie ein Fünftel der Gesamtschülerzahl aus. Heute werden in Gantschier 47 Schüler unterrichtet - 17 davon mussten aus ihrer Heimat fliehen - also etwa jedes dritte Kind.

ORF

Intuitives Lernen in der Klasse

Entscheidend sei für die Kinder das rasche Erlernen der deutschen Sprache, sagt Monika Koch, Direktorin der Volksschule Gantschier, in der ein Drittel der Schüler Flüchtlingskinder sind. Erreicht werden soll das einerseite durch das intuitive Lernen im gemeinsamen Unterricht und andererseits durch gezielte Förderung in einer eigenen Deutsch-Klasse, so Koch.