Amazone-Geschäftsführerin legt Amt zurück

Amanda Ruf legt mit Ende September ihre Funktion als Geschäftsführerin des Mädchenzentrums Amazone in Bregenz zurück. Zehn Jahre lang hat die 47-Jährige den Verein geleitet.

Es seien persönliche Gründe, die sie zu ihrem Rücktritt veranlasst haben, sie wolle nun endliche ihre Dissertation fertig schreiben. Die Arbeit in den letzten zehn Jahren hätte sich stark verändert, sagt Ruf. Das Spektrum habe sich sehr erweitert, denn die Geschlechterrolle sei nicht mehr nur auf Frau und Mann zu konzentrien, so Ruf. Neben vielen Vorurteilen, die auch sehr stark verankert seien, habe sie in den letzten Jahren aber auch die Erfahrung gemacht, dass es auch Menschen gibt, die sehr offen mit dieser Thematik umgehen.

