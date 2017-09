Arlbergtunnel wieder für Verkehr freigegeben

Der Arlbergtunnel wird Freitagabend nach drei Jahren Sanierung und Sicherheitsausbau für den Verkehr freigegeben. 160 Millionen Euro investierte die Asfinag in den 38 Jahre alten Tunnel, durch den täglich rund 8.000 Fahrzeuge fahren.

Die Verkehrsfreigabe erfolgt drei Tage früher als ursprünglich geplant. Am Freitagvormittag findet ein offizieller Festakt mit Polit-Prominenz statt.

Seit 38 Jahren in Betrieb

Der knapp 14 Kilometer lange Arlbergstraßentunnel zwischen Langen in Vorarlberg und St.Anton in Tirol ist der längste einröhrige Straßentunnel in Österreich. Nach 38 Jahren Betriebszeit wurden sämtliche elektrotechnische Einrichtungen wie Videoüberwachung, Notruf- und Funkeinrichtungen, Brandmeldung sowie die Straßenentwässerung und Löschwasserleitungen auf den modernsten Stand der Technik gebracht.

Für den Fahrraum des Tunnels wurde eine Hochdruck-Sprühnebelanlage installiert, um vor allem im Ereignisfall einen sicheren Fluchtweg zur Verfügung stellen zu können. 37 zusätzliche Fluchtwegmöglichkeiten und acht weitere Pannenbuchten entstanden ebenfalls während der Bauzeit.