„Land soll Studenten mehr unterstützen“

Weil viele Vorarlberger in Innsbruck studieren, schlagen die Grünen dort eine eigene Hochschülerschaft vor. Mit einem Stipendium sollten die Lebenshaltungskosten in Innsbruck abgefedert werden. Auch in Vorarlberg sollten Studentenheime eingerichtet werden, fordert Harald Walser (Grüne).

Die Grünen setzen im Wahlkampf weiter auf das Thema Bildung. Ihr Ziel ist es, die Situation der Vorarlberger Studenten zu verbessern, vor allem jener, die in Tirol studieren. Weil es in Vorarlberg keine Universität gibt, sei Innsbruck „die Uni für Vorarlberg“, sagt Grünen-Spitzenkandidat und Bildungssprecher Harald Walser. Weil es Vorarlberger Studenten dort schwerer hätten als andere Studenten, müsse das Land sie besser unterstützen, fordert Walser.

Mehr als 2.000 Studenten

Dass Innsbruck ein teures Pflaster zum Studieren ist, weiß Barbara Neßler aus Erfahrung. Die Bregenzerwälderin studiert in Innsbruck Deutsch und Geschichte für das Lehramt und engagiert sich in der grünen Hochschülervertretung GRAS.

2.131 Studierende mit Hauptwohnsitz Vorarlberg sind derzeit an der Universität Innsbruck inskribiert. „Viele von ihnen fahren an den Wochenenden heim. Die Fahrtkosten kommen also zusätzlich zu den schon überteuerten Lebens- und Wohnkosten in Innsbruck dazu. Diese sollten rückerstattet werden“, führt Neßler aus. Neßler schwebt eine Art Stipendium für Vorarlberger Studierende vor.

Maßnahme gegen Ärztemangel

Unterstützt wird diese Forderung von Grünen-Bildungssprecher Harald Walser. Vorarlberg habe ohnehin schon zu wenig Akademiker - etwa Ärzte oder Lehrer. Daher sei es umso wichtiger, die Studenten in Innsbruck künftig besser zu unterstützen, finanziell und mit einer eigenen „Vorarlberger Hochschülerschaft“, wie Walser sagt. Sie könnte eine Anlauf- und Informationsstelle sein und eine Vertretung, die Veranstaltungen organisiert.

Eine Maßnahme gibt es bereits. Das 552 Euro Jahresticket für Studierende unter 26 Jahren in Tirol und Vorarlberg trägt inzwischen zur finanziellen Entlastung bei.

Studentenheime in Vorarlberg

Mehr Unterstützung fordert Walser aber auch für jene, die hierzulande studieren, an der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch oder an der Fachhochschule in Dornbirn. Um das Wohnen in diesen Städten günstiger zu machen, schlägt Walser die Errichtung von Studentenheimen vor.