Gift in Babynahrung löst Fahndung aus

Die deutsche Polizei fahndet nach einem Erpresser, der mit Vergiftung von Lebensmitteln droht. In Friedrichshafen (D) war laut Polizei Babynahrung betroffen. Die Vorarlberger Polizei ist in Kontakt mit den deutschen Kollegen.

Der Unbekannte fordert nach Angaben der deutschen Polizei einen zweistelligen Millionenbetrag von verschiedenen Handelskonzernen. In einem Schreiben an Konzerne und Polizei habe er angekündigt, Produkte in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland mit einer Substanz zu vergiften.

Polizei Konstanz

Ermittlungsbehörden und amtliche Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg nehmen diese Drohung sehr ernst. Vergangene Woche hatte der Täter in verschiedenen Friedrichshafener Einkaufsmärkten mehrere vergiftete Lebensmittelprodukte in Gläschen in Verkaufsregalen platziert. Dort wurden sie nach seinem Hinweis von Angestellten und der Polizei rechtzeitig entdeckt.

Die Polizei warnt vor einem „sehr skrupellosen Täter“. Es bestehe aber kein Grund zur Panik, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer am Donnerstag in Konstanz. Vergiftete Nahrungsmittel, darunter Babynahrung, seien bisher nur in Friedrichshafen gefunden worden. Der Täter habe die weitere Verbreitung von vergifteten Lebensmitteln angedroht und Geld gefordert. Stürmer sagte, davon sei nicht nur Babynahrung betroffen.

Fünf Gläser mit Gift sichergestellt

Auf fünf Gläser in Friedrichshafen, mit vergifteter Babynahrung, habe der Erpresser selbst hingewiesen in seinem Schreiben an die Polizei. Die Gläser sind sichergestellt worden und hätten Äthylen-Glycol enthalten, das unter anderem als Kühlflüssigkeit verwendet wird. „Es wurde in die Nahrung eingerührt“, sagte Ministerialrätin Petra Mock am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Konstanz.

Es handle sich um eine klare, süß schmeckende Flüssigkeit. „Schon 30 Milliliter sind bei Erwachsenen gesundheitsgefährdend“, so Mock. Äthylen-Glycol müsse aber nicht tödlich sein, wenn rechtzeitig ärztlich dagegen vorgegangen werde, verdeutlicht Mock.

Merkmale von Manipulation

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zukünftig zu einer Manipulation kommen könnte, werden Verbraucher deshalb aufgefordert, besonders auf Beschädigungen der Produktverpackungen oder das Fehlen des Unterdrucks (besonders bei Glasverpackungen mit Schraubverschluss) zu achten.

Deckel von ordnungsgemäß verschlossenen Gläsern weisen üblicherweise eine Wölbung nach innen auf, beim Öffnen ist ein Knackgeräusch zu hören. Werden beim Einkauf verdächtige Produkte festgestellt, werden die Verbraucher gebeten, sofort das Verkaufspersonal zu informieren. Stellen Verbraucher zu Hause eine Manipulation von Verpackungen fest, können diese im Geschäft oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Polizei veröffentlicht Fahnungsfotos

Beim Verdächtigen soll es sich laut Polizeivizepräsident mit „sehr großer Wahrscheinlichkeit“ um den Mann handeln, der die Gläser mit vergifteter Babynahrung in die Geschäfte in Friedrichshafen gebracht habe. Er sei der Erpressung dringend verdächtig oder soll zumindest daran beteiligt sein. Er wurde vergangene Woche in einem Lebensmittelmarkt in Friedrichshafen von einer Überwachungskamera erfasst.

Die zuständigen Behörden in Vorarlberg gaben gegenüber der APA an, mit den zuständigen Behörden in Deutschland in Kontakt zu stehen.

