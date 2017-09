26-Jähriger drohte mit Gaspistole und Messer

In den Bregenzer Seeanlagen hat am Mittwochabend ein 26-Jähriger mehrere Personen mit einer Gaspistole und mit einem Messer bedroht. Kurz darauf geriet er auch in eine Rauferei.

Kurz nach 20.00 Uhr soll der 26-Jährige mindestens zwei Personen mit einer Gaspistole und mit einem Messer bedroht haben. Dabei wurde niemand verletzt.

Kurz darauf geriet der Verdächtige mit einem der Männer, die er zuvor bedroht hatte, in Streit. Es kam zu einer Schlägerei, bei der beide verletzt wurden. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe sind unklar.