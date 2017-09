Bludenzer SPÖ will Bauverfahren vereinfachen

Die SPÖ Bludenz strebt eine grundlegende Verwaltungsreform im Bauwesen der Stadt an. Dadurch soll die Abwicklung von Bauverfahren sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbebetriebe einfacher werden.

Der Vorschlag von SPÖ-Vizebürgermeister Mario Leiter sieht vor, dass sich Private künftig ausschließlich an die Baurechtsabteilung der Stadt wenden müssen. Dieser soll dafür ein neuer Bauausschuss zur Seite gestellt werden, der sich um die gestalterischen Vorgaben kümmert.

Antrag am Donnerstag

Bei gewerberechtlichen Verfahren soll in Zukunft die Gewerbebehörde zuständig sein - also nur noch eine Stelle. Leiter ist überzeugt, dass die Verfahren dadurch schneller und einfacher abgewickelt werden können. Einen entsprechenden Antrag will Leiter am Donnerstag in der Stadtvertretung einbringen.