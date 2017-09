„Airbnb“-Anbieter zahlen künftig Gästetaxe

Der Rechtsausschuss des Landtages am Mittwoch könnte für die Tourismus-Betriebe des Landes interessant sein: Künftig sollen nämlich „Airbnb“-Unterkunfts-Anbieter Gästetaxe zahlen müssen.

Online-Plattformen wie „Airbnb“ gewinnen im Tourismus immer mehr an Bedeutung, bieten sie doch Unterkünfte oft günstiger als Hotels an. Bisher zahlen sie keine Gästetaxe. Das will der Rechtsausschuss nun ändern. Gleichzeitig will er diese Steuer in Vorarlberg von bisher 2,10 Euro pro Person und Übernachtung auf 3,80 Euro anheben. Es wird davon ausgegangen, dass alle Parteien dem zustimmen.

Neuerung im Baugesetz geplant

Diskussionen wird es hingegen beim Baugesetz geben. Die ÖVP will Gebäude für den Jagdbetrieb bis zu 25 Quadratmeter vom Baugesetz ausnehmen - sprich: sie bräuchten keine Bewilligung. Die FPÖ fordert 35 Quadratmeter als Freifläche. Die SPÖ wiederum befürchtet einen Wildwuchs von solchen Hütten, die sich auch als Ferienhäuschen eignen könnten, und will gar keine Ausnahme dulden. Weiters stehen Gesetzesabschaffungen und andere Anträge zur Verwaltungsvereinfachung auf dem Programm.

Diskussion über Kompetenzbündelung

Der Kultur- und Bildungsausschuss diskutiert die Zusammenlegung von Kleinkind- und Kinderbetreuung in einem Regierungsressort. Dadurch müsste Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) ihren Verantwortungsbereich für Kleinkinder an Schullandesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) abtreten, die dann den gesamten Betreuungs- und Bildungsbereich verantworten würde. Von ÖVP und Grünen wird dies jedoch vehement abgelehnt.

Weiters will die SPÖ von Mennel wissen, warum sie den Vorschlag der Bildungsministerin, 5.000 zusätzliche Lehrerstellen zu schaffen, abgelehnt hat.

Landesvolksanwalt zur Mindestsicherung

Und der Volksanwaltschaftsausschuss stellt den bisherigen Tätigkeitsbericht vor. Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda wird der Regierung ihr Gesetz zur Mindestsicherung, das seit Mitte des Jahres in Kraft ist, zerpflücken und die Mängel aufzeigen, nachdem er etliche Teile davon bereits beim Verfassungsgerichtshof als gesetzeswidrig angefochten hat.

Zehn Bestimmungen bekämpft der Volksanwalt. Sein Fazit: So werde Armut nicht verhindert. Das Mindestsicherungsgesetz verfehle seinen Zweck: nämlich die Sicherung eines Mindeststandards für ein menschenwürdiges Leben - mehr dazu in Mindestsicherung: Hitzige Debatte wird erwartet (vorarlberg.ORF.at; 27.9.2017).