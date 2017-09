Ski alpin: Scheyer im Training verletzt

Skirennläuferin Christine Scheyer hat aufgrund einer Verletzung ihre Saisonvorbereitungen unterbrechen müssen. Die Götznerin hat sich bei einem Sturz im Rahmen des ÖSV-Trainings in Chile eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Passiert ist die Verletzung schon vor zwei Wochen. Nach Angaben der 23-jährigen Götznerin hat es ihr beim Training die Ski verschnitten, wodurch sie zu Sturz kam.

Noch zwei Wochen Pause

Scheyer muss aufgrund der Verletzung in den nächsten Tagen eine Pause einlegen und ihren Trainingsplan entsprechend anpassen. „Ich will mir genug Zeit lassen, damit es ganz ausheilt. Ich mache jetzt noch einmal zwei Wochen Schneepause, weil eh schlechtes Wetter kommt, und danach werde ich Mitte Oktober in Sölden wieder voll starten“, sagte Scheyer gegenüber ORF Radio Vorarlberg.

Auch Kappaurer verletzt

Auch Elisabeth Kappaurer ist derzeit verletzt. Die Bezauerin hat sich einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß zugezogen, könnte aber bis zum Riesentorlauf-Weltcup in Sölden Ende Oktober wieder fit werden. „Ich habe mir beim Konditionstraining am Stilfserjoch erneut den Fuß gebrochen - genau gleich wie vor zwei Jahren. Jetzt erspare ich mir die Operation, weil ich die Schraube schon seit zwei Jahren im Fuß habe“, so Kappaurer. In zwei Wochen werde entschieden, ob sie eine neue Schraube brauche. Für die weitere Vorbereitung wäre das laut Kappaurer nicht ideal.

Bei den Vorarlberger ÖSV-Herren wird Daniel Maier mit einen Kreuzbandriss die komplette Saison ausfallen.