Austria hat offenbar neuen Trainer gefunden

Fußball-Erstligist Austria Lustenau scheint einen neuen Trainer gefunden zu haben. Laut Präsident Hubert Nagel hat sich der Vorstand auf einen neuen Coach geeinigt. Allerdings seien noch nicht alle Details geklärt.

Im Idealfall soll der neue Austria-Trainer aber noch heute einen Vertrag unterschreiben. Der Erstligist hatte sich in der vergangenen Woche von Trainer Andreas Lipa getrennt - mehr dazu in: Lipa nicht mehr Trainer von Austria Lustenau. Seitdem sitzt Interimscoach Daniel Ernemann auf der Trainerbank. Der 46-jährige Lipa war Anfang April bereits auf Interimstrainer Ernemann gefolgt, der damals nach dem Abgang von Lassaad Chabbi zu Ried eingesprungen war. Vor Saisonbeginn hatte der ehemalige GAK-Profi Lipa den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Was abgesehen vom frühen Aus im Cup folgte, waren aber sechs Niederlagen in elf Spielen, von denen nur drei gewonnen wurden.

Jodel Dossou für drei Spiele gesperrt

Fix ist, dass die Lustenauer ohne Jodel Dossou am Freitag ins Spiel gegen Wacker Innsbruck gehen, der Mittelfeldspieler wurde nach einer Tätlichkeit im Match gegen Wiener Neustadt vom Strafsenat der Bundesliga für drei Spiele gesperrt.