NEOS: Unbefristete Mietverträge kündbar machen

NEOS-Spitzenkandidat Gerald Loacker hat am Montag seine Vorstellungen für ein neues Mietrecht präsentiert. Unter anderem sollen unbefristete Mietverträge nach drei Jahren kündbar werden.

Knapp ein Drittel der Vorarlberger lebt in Miete. Auf dem privaten Wohnungsmarkt seien die Preise explodiert, weil es zu wenige Eigentümer gebe, die zum Vermieten bereit sind, sagt Gerald Loacker. Er fordert unter anderem, dass unbefristete Mietverträge nach drei Jahren kündbar sind.

Größeres Angebot, niedrigere Mieten

So wird nach Ansicht von Loacker das Vermieten wieder attraktiv gemacht, was auch den Mietern helfe. „Das beste Rezept gegen hohe Mieten ist ein großes Angebot. Je mehr Angebot es gibt, umso niedriger sind die Preise“, so Loacker. Die Forderung ist ein Teil des 9 1/2-Punkte-Programms der NEOS, um mehr Wohnraum zu schaffen.

Loacker tritt auch dafür ein, dass für Alt- und Neubauten die gleichen Regelungen gelten und er will die Mietvertragsgebühr abschaffen. Zudem will der NEOS-Spitzenkandidat die Wohnungsgenossenschaften stärker in die Pflicht nehmen. Sie sollen prüfen, ob wirklich Einkommensschwache in geförderten Wohnungen leben. Erhöht sich das Einkommen der Betroffenen, dann müsse auch die Miete steigen.

