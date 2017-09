Tennis: Verletztem Knowle droht Karriereende

Tennisspieler Julian Knowle hat sich beim Turnier in St. Petersburg eine schwere Verletzung im linken Ellenbogen zugezogen. Der 43-jährige Doppelspezialist wird am Mittwoch operiert und muss rund sechs Monate pausieren.

Aufgrund der Verletzung und der mehrmonatigen Zwangspause muss sich Julian Knowle die Zukunftsfrage stellen. Eine Rückkehr auf die ATP-Tour dürfte sich für den mit 43 Jahren ältesten Topspieler Österreichs schwierig gestalten.

„Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“

Passiert ist das Malheur beim Turnier in Russland im Doppel an der Seite von Alexander Peya. „Ich habe mir während der Partie die Sehne am linken Oberarm und das Innenband im Ellbogen abgerissen“, so Knowle. Er habe dann gleich gewusst, dass es etwas Ärgeres sei, aber irgendwie noch geschafft, das Match fertig zu spielen.

GEPA pictures/ Matthias Hauer

Nach einer Untersuchung am Donnerstag sowie Absprache mit einem deutschen Ellbogen-Spezialisten ist ein Eingriff unvermeidbar. „Da ist für mich ein bisserl eine Welt zusammengebrochen. Jetzt, nach dem Jahr, in dem ich mich wieder nach oben gekämpft habe“, sagt Knowle.

In Bastad hatte er im Juli seinen ersten ATP-Doppeltitel nach drei Jahren geholt und gezeigt, dass er trotz fortgeschrittenem Alter immer noch vorne mitspielen kann - mehr dazu in Knowle holt mit 43 Jahren 19. ATP-Doppel-Titel. Beim ATP-500-Turnier in Hamburg und danach in Kitzbühel erreichte der aktuelle Weltranglisten-51. und zweitbeste ÖTV-Doppelspieler noch zwei Halbfinali.

„Neuer Anlauf wird schwierig“

„In den nächsten zwölf Monaten wäre ich bei fast allen großen Turnieren wieder im Hauptbewerb gewesen“, so Knowle. Ob diese Verletzung das Ende seiner langen Karriere mit 19 Turniersiegen mit den Höhepunkten US-Open-Sieg sowie Doppel-Masters-Finale (beides 2007) bedeutet, darauf will sich der Harder noch nicht festlegen.

„Dazu ist es für mich noch zu früh. Aber ich bin 43 einhalb. Ich werde mir auf jeden Fall das ‚protected ranking‘ geben lassen. Aber mit 44 und sechs Monaten Pause wird es schwierig, noch einmal einen Anlauf zu machen.“ Neun Monate lang kann Knowle mit dem geschützten Ranking neun Turniere spielen.