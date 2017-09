„Lange Nacht der Museen“ mit 75 Häusern

Bei der „ORF Lange Nacht der Museen“ öffnen am 7. Oktober 670 österreichische Museen ihre Tore. In Vorarlberg, Liechtenstein, der Ostschweiz und Süddeutschland sind es 75 Häuser. Schwerpunkt ist u.a. das Thema Frau und Gesellschaft.

Es ist mittlerweile eine siebzehnjährige Erfolgsgeschichte: Im Jahr 2000 fand die erste „ORF Lange Nacht der Museen“ statt, seitdem konnten fast sechs Millionen Besucher verzeichnet werden. Das Erfolgsrezept: Die kulturelle Entdeckungsreise von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr früh ist niederschwellig, barrierefrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln und originell mit zahlreichen Zusatzangeboten von Seiten der teilnehmenden Einrichtungen.

Heimarbeit im Fokus

Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist heuer das Thema Frau und Gesellschaft. Im Angelika Kaufmann Museum in Schwarzenberg, das neben der Ausstellung „Ich sehe mich“ mit Frauenporträts von Angelika Kauffmann im alten Wohnteil das Thema Heimarbeit in Anwesenheit ehemaliger Heimarbeiterinnen in den Fokus rücken wird.

„Wir hoffen natürlich auch, dass im Publikum Menschen sind, die mit Heimarbeit zu tun hatten - und das sind in Vorarlberg sehr viele, nicht zuletzt jene, die als Kinder mithelfen mussten am Küchentisch“, sagt Kuratorin Barbara Motter. „Unser Zeitraum ist ja nach 1945, also es geht nicht um ein entferntes Thema, sondern eigentlich noch immer ein sehr greifbares, bis in die jüngste Vergangenheit reichendes und zum Teil vereinzelt bis heute stattfindendes Arbeitsmodell.“

Eröffnung außer Haus

Die Eröffnung der 18. „ORF Lange Nacht der Museen“ um 17.00 Uhr findet heuer erstmals außer Haus statt: Der Privatgelehrte Dieter Macek präsentiert auf dem Lauteracher Rathausplatz den ersten vollständigen Stammbaum der griechischen Götter und Heroenwelt - das erstaunliche Ergebnis einer fast 40-jährigen Arbeit. Der ORF Vorarlberg berichtet ausführlich in Fernsehen, Radio und Internet.

Link: