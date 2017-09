Pkw brennt in Carport: Feurwehrmann verletzt

Ein Pkw hat in der Nacht auf Montag in einem Carport in Feldkirch-Nofels Feuer gefangen. Der Brand griff auch auf eine Hausfassade über. Ein Feuerwehrmann wurde von einem herabfallenden Dachziegel verletzt.

Laut Polizeiangaben brach das Feuer gegen 1.22 Uhr im Vorderbereich des Pkws aus und breitete sich auf den Carport, in dem das Auto abgestellt war, und die Hausfassade des zugehörigen Doppelhauses aus. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem brannte der Pkw und das Carport völlig aus, die Hausfassade wurde stark beschädigt. Das Doppelhaus wurde so stark beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist.

Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen sind angelaufen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann von einem herabfallenden Dachziegel getroffen und verletzt. Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehren Nofels, Tosters, Gisingen und Feldkirch-Stadt waren mit zehn Fahrzeugen und 60 Personen im Einsatz.