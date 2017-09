Wirbel um gefälschte Zertifikate in der 24-Stunden-Betreuung

In Österreich haben gefälschte Zertifikate in der 24-Stunden-Betreuung für Schlagzeilen gesorgt. Laut dem Vorarlberger Betreuungspool könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch hier Betreuer mit gefälschten Zertifikaten arbeiten.

Wie in ganz Österreich gibt es auch in Vorarlberg kaum heimisches Betreuungspersonal, der Vorarlberger Betreuungspool vermittelt hauptsächlich Rumäninnen, Slowakinnen und Ungarinnen. Man verlasse sich dabei nicht auf ausländische Agenturen sondern rekrutiere die Betreuer direkt. Sie müssen übersetzte beglaubigte Pflegezertifikate und Referenzen vorlegen, sagt die Geschäftsführerin des Betreuungspools Angela Jäger.

Bisher nur Ablehnungen wegen mangelnder Qualität

Aber natürlich könne nicht ausgeschlossen werden, dass es auch in Vorarlberg Betreuerinnen mit gefälschten Zertifikaten gebe, so Jäger. Sie habe bisher Betreuerinnen nur wegen mangelnder Qualität ablehnen müssen. In Vorarlberg werden derzeit rund 500 Familien durch den Betreuungspool mit Personal versorgt.

Wirbel um gefälschte Zertifikate

Eine rumänische Betreuerin schlug vergangene Woche in Österreich Alarm. Sie wirft Vermittlungsagenturen vor wie die Mafia zu agieren und kritisiert, dass es keine Kontrollen gibt, ob die Zertifikate der Betreuer echt sind oder nicht.