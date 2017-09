Bundestag: CDU/CSU-Sieg mit massiven Verlusten

Deutschland hat gewählt: Bei der Bundestagswahl werden CDU und CSU mit Kanzlerin Angela Merkel mit deutlichen Verlusten stärkste Kraft vor der SPD und der AfD. In Bayern hat die CSU so schwach abgeschnitten wie seit 1949 nicht mehr.

CDU und CSU haben im Wahlkreis Bodensee, in Konstanz, Ravensburg, Bieberach, Zollernalb, Sigmaringen und in Lindau, alle Direktmandate gewonnen. Trotzdem hat die CDU in der Bodensee-Region aber Stimmen abgegeben, im Schnitt zwischen zehn und 15 Prozentpunkten. Auch die SPD hat verloren, sie liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Grüne und FDP legten zu, die große Gewinnerin ist jedoch die AfD. Auch wenn die Spitzenkandidatin Alice Weidel mit 10,4 Prozent an Erststimmen und annähernd gleich viel Zweitstimmen in ihrem Heimtwahlkreis Bodensee deutlich schlechter abgeschnitten hat als im Bundesdurchschnitt.

Das Direktmandat am Bodensee ging zum dritten Mal in Folge an den CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen, der auf 41,1 Prozent der Erststimmen kam. Weidel wird aber als Spitzenkandidatin im Land und im Bund trotzdem im Bundestag Mitglied werden - mehr dazu in: Ergebnisse im Detail.

Merkel sieht zwei Möglichkeiten

CDU-Kanzlerin Angela Merkel steht nach der deutschen Bundestagswahl am Sonntag vor ihrer vierten Amtszeit. Nach der von EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) als „Denkzettel“ bezeichneten Wahl muss die angeschlagene Union die schwierige Frage nach der künftigen Koalition klären. Merkel sieht zwei Möglichkeiten, darunter eine Fortsetzung der von der abgestraften SPD ausgeschlossenen Großen Koalition. Geht die SPD wie angekündigt in Opposition, bleibt nur noch ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Eine Minderheitsregierung ist für Merkel - wie auch Gespräche mit der rechtspopulistischen AfD - keine Option - mehr dazu in: „Keine falschen Kompromisse“.