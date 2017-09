Vorarlberger attackiert Salzburger Polizisten

Ein Vorarlberger soll in Salzburg am Sonntagmorgen einen Polizisten attackiert haben. Der 39-Jährige stoppte nach Angaben der Beamten ein Polizeiauto, öffnete die Beifahrertüre und schlug auf den dort sitzenden Polizisten ein.

Der Fußgänger aus Vorarlberg hatte sich laut Polizei gegen 5.50 Uhr in der Sterneckstraße in Salzburg dem Streifenwagen, der stadtauswärts fuhr, in den Weg gestellt und ihn regelrecht abgefangen. Der Mann war zunächst auf der Hauptverkehrsstraße mitten auf der Fahrbahn unterwegs. Das Polizeiauto wurde deshalb langsamer, da die Polizisten glaubten, dass der Mann einfach nur die Straße überqueren wollte, wie salzburg.ORF.at berichtet. Er öffnete den Angaben zufolge jedoch die Beifahrertür und attackiert den Polizisten mit Fäusten.

Anderer Beamter griff zum Pfefferspray

Den Angriff auf seinen Arbeitskollegen konnte schließlich ein anderer Beamter beenden, indem er den rabiaten Mann aus dem Wagen zog und Pfefferspray einsetzte. Der 39-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Polizeianhaltezentrum gebracht.

Der Polizist erlitt Verletzungen an der Schulter und den Händen, auch der 39-Jährige wurde verletzt. Das Motiv des Übergriffes war vorerst unklar. In Salzburg war es an diesem Wochenende nicht die einzige Attacke auf Polizisten - mehr zu den Angriffen bei salzburg.ORF.at: Attacken auf Polizeistreifen: Vier Verletzte.