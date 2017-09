Vater erstochen: 14-Jähriger einvernommen

Der 14-Jährige, der in der Nacht in Götzis seinen Vater mit einem Messer tödlich und seine Mutter schwer verletzt haben soll, wird vorerst noch im Krankenhaus bleiben. Er selbst hatte sich nach der Tat leichte Verletzungen zugefügt. Laut Polizei wurde der Jugendliche bereits einvernommen.

Der 14-Jährige ging nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen Mitternacht mit einem längeren Küchenmesser auf seinen im Wohnzimmer schlafenden Vater los und stach ihm mehrmals in der Bauch. Der 51-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht im Landeskrankenhaus Feldkirch verstarb - mehr dazu in: Tödliche Messerstiche: 14-Jähriger attackiert schlafenden Vater.

Die Mutter, die im Elternschlafzimmer geschlafen hatte, wurde durch den Tumult wach und eilte ins Wohnzimmer. Als sie versuchte ihren Sohn vom Vater wegzuziehen, attackierte der 14-Jährige die 52-jährige Frau laut Polizeiangaben ebenfalls und verletzte sie mit mehreren Messerstichen in den Rücken schwer. Sie wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Sonntagnachmittag noch behandelt wurde.

14-Jähriger bleibt noch im Krankenhaus

Laut Polizeiangaben hat es bereits eine erste Einvernahme des Jugendlichen gegeben. Informationen darüber geben die Beamten aber nicht bekannt. Die Verletzungen des Jugendlichen seien „nicht schwer“, so Chef-Ermittler Norbert Schwendinger, er müsse aber zumindest bis Montag noch im Krankenhaus bleiben. Schwendinger ging davon aus, dass seitens des Gerichts ein Sachverständiger bestellt werde, der den Schüler hinsichtlich einer psychischen Erkrankung untersucht.

Eine psychische Erkrankung zogen die Ermittler wegen der Vorgehensweise bei der Tat in Betracht. Der Messerattacke sei offenbar kein Streit vorausgegangen, nach derzeitigem Erkenntnisstand sei „der Abend ruhig verlaufen“. Es handle sich um eine „ganz normale einheimische Familie“, so der Chef-Ermittler. Nach der Erstbefragung seien auch keine Probleme innerhalb der Familie bekannt. Der Leichnam des Vaters wurde noch am Sonntag zur Obduktion in die Gerichtsmedizin in Innsbruck gebracht.

Schwer verletzte Mutter ist ansprechbar

Der schwer verletzten Mutter geht es laut Schwendinger „den Umständen entsprechend“. Sie sei ansprechbar, ob sie aber noch am Sonntag einvernommen werden könne, sei unklar, so Schwendinger. Zum Tatzeitpunkt waren nur der 14-Jährige und seine Eltern zuhause. Ein weiterer älterer Sohn - sein Alter wollte die Polizei nicht nennen - befand sich außer Haus.

Zweiter Fall innerhalb einer Woche

Erst am vergangenen Wochenende hatte ein Familienvater wenige Kilometer entfernt in Hohenems seine Frau und seine beiden Kinder und anschließend sich selbst umgebracht mehr dazu in: 38-Jähriger tötet Frau und beide Kinder.