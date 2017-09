33 Denkmäler haben ihre Türen geöffnet

Das Bundesdenkmalamt lädt heute zum 20. österreichweiten Tag des Denkmals ein. Bei freiem Eintritt haben in Vorarlberg 33 denkmalgeschütze Objekte ihre Türen geöffnet. Der Tag steht unter dem Motto „Heimat größer Töchter“.

Dabei werden in speziellen Führungen und Präsentationen bedeutende Frauen des Landes in den Mittelpunkt gerückt - so auch im Vorarlberg Museum. Stadtführungen in Feldkich drehen sich um die Gräfin Mechthild und das Jüdische Museum in Hohenems thematisiert die „Weibliche Seite Gottes“.

Bludenz bietet als Schwerpunktstadt ein Programm für die ganze Familie. In verschiedenen Führungen kann man in die Geschichte der Stadt eintauchen. Am Nachmittag wird im Götzner Zeughaus der Denkmal-Guide präsentiert. Die fünfteilige Buchreihe zeigt die Kulturlandschaft Vorarlberg, über 1.500 Denkmäler sowie deren Baugeschichte und Architektur.

