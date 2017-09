14-Jähriger attackiert Eltern - Vater tot

Nur eine Woche nach dem Dreifachmord mit anschließendem Suizid in Hohenems hat sich in Vorarlberg erneut eine Bluttat innerhalb der Familie ereignet: In Götzis attackierte ein 14-Jähriger laut Polizei seine Eltern mit einem Messer und verletzte sich anschließend selbst. Der Vater starb.

Laut Landespolizeidirektion eskalierte nach Mitternacht ein Familienstreit in Götzis. Der erst 14-jährige Sohn soll daraufhin mit einem Messer auf seine Eltern eingestochen und beiden schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend soll sich der Sohn mit dem Messer selbst verletzt haben - ob in Tötungsabsicht oder nicht, ist noch unklar.

Vater starb im Spital

Die Einsatzkräfte wurden von den Nachbarn alarmiert, die den Streit mitbekommen hatten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Vorarlberger Familie ins Spital eingeliefert. Dort verstarb der 51-jährige Vater in den frühen Morgenstunden. Die 52-jährige Mutter und der Sohn werden noch behandelt, sind aber nach Angaben eines Polizeisprechers außer Lebensgefahr. Der 14-Jährige stehe im Krankenhaus unter Polizeiaufsicht. Die Ursache des Streits und weitere Details sind noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Zweiter Fall innerhalb von gut einer Woche

Erst am vergangenen Wochenende hatte ein Familienvater wenige Kilometer entfernt in Hohenems seine Frau und seine beiden Kinder und anschließend sich selbst umgebracht mehr dazu in: 38-Jähriger tötet Frau und beide Kinder.