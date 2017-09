Wasserrettung übt den Hochwasser-Ernstfall

Zwei Tag lang findet in Vorarlberg derzeit eine groß angelegte Hochwasserübung der Wasserrettung statt. 250 Menschen sind dafür im Übungseinsatz. Die Annahme: Ein Jahrhundert-Hochwasser mit Muren und Überflutungen, Häuser müssen geräumt werden.

Starkregen, Unwetter, Hochwasser - immer wieder wird Vorarlberg von Naturkatastrophen heimgesucht, wie im Jahr 2005. Zwar hat sich im Hochwasser-Schutz zuletzt viel getan, dennoch wird der Ernstfall jährlich von der Wasserrettung geprobt. Heuer findet die große Übung des Bundes-Wasserrettungs-Zuges in Vorarlberg statt. In Rankweil am Baggersee wurde am Samstagvormittag die erste Situation nachgestellt. Dabei sollten 70 Menschen und 20 Schafe evakuiert und geborgen werden.

ORF

Herausforderung der Tierbergung

In einem Zelt wurden die „Verletzten“ erstversorgt und mussten dann je nach Verletzungsmuster auf die verschiedenen Krankenhäuser im Land aufgeteilt werden. Wenn alle Menschen evakuiert und medizinisch versorgt sind, kümmern sich die Einsatzkräfte um die Tiere - eine besondere Herausforderung, sagt Sebastian Hellbock, Einsatzleiter der Wasserrettung Vorarlberg, denn die Tiere seien den Transport auf dem Wasser meist nicht gewöhnt.

ORF

Helfer sollen Erschöpfungszustände erkennen

Trainiert wird unter realen Bedingungen. Dazu gehört auch, mit wenig Schlaf während des Einsatzes auszukommen. Die Helfer müssten selbst Bescheid geben, wenn sie Stresssymptome bemerken und ihre körperlichen Fähigkeiten nachlassen, so Hellbock.

Bereits in der Nacht auf Sonntag gibt es die nächste Teilübung - ein Evakuierungsszenario in Hard und Fußach. Dort werden 100 Menschen aus einem Gebiet von 100 Häusern geborgen - mit den erschwerten Nachtbedingungen. Das Interesse gerade im Bereich Schanze in Fußach sei groß, weil diese Gegend immer wieder von Hochwasser betroffen sei, so Hellbock: „Wir hatten keine große Mühe, die Anwohner zu überzeugen, dass eine solche Übung sinnvoll ist“.

ORF

Rund 650 Einsätze pro Jahr

Die Vorarlberger Wasserrettung wickelt im Schnitt im Jahr 180 Alarmeinsätze ab, mit der Bäderüberwachung und den Erste-Hilfe-Leistungen sind es rund 650 Einsätze im Jahr.

ORF

Neben Einsatzleiter Hellbock kommen Johannes Kainz als „Verletzer“, Gerhard Kräutler vom Roten Kreuz und Schafzüchter Stefan Kogler aus Laterns zu Wort.

