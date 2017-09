Radfahrer verirrte sich in den Achraintunnel

Ein Radfahrer hat sich am Samstag in den Achraintunnel verirrt. Der US-Amerikaner ist im Rahmen einer Charity-Rundfahrt durch Europa unterwegs. Er wurde von der Polizei aus dem Tunnel geleitet.

Autofahrer meldeten am Samstagnachmittag der Polizei, dass sich ein Radfahrer in dem Tunnel der L200 in Richtung Bregenzerwald befinde. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Radler um einen US-Amerikaner, der auf einer Charity-Rundfahrt durch Europa unterwegs ist und Spenden für behinderte Kinder sammelt. Laut Polizei wurde er aus dem Tunnel geleitet und abgemahnt, einen Strafzettel gab es nicht.