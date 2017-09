Mopedfahrer prallt gegen Auto

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Götzis ist am Freitagabend ein Mopedlenker verletzt worden. Der 18-Jährige prallte laut Polizeiangaben auf der Bahnhofstraße gegen das Auto eines 24-Jährigen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 18-Jährige mit seinem Moped auf der Bahnhofstraße in Götzis in westliche Richtung. Als er bei einer Kreuzung die Hans-Berchtold-Straße queren wollte, prallte er gegen das Auto eines 24-jährigen Lenkers, der auf der vorrangigen Straße unterwegs war. Der Moped-Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Am Moped entstand Totalschaden, das Auto wurde erheblich beschädigt.