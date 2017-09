FPÖ-Wahlziel: Mindestens 25 Prozent im Ländle

Bei seinem Vorarlberg-Besuch am Freitag gab sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache optimistisch, bei der Nationalratswahl in Vorarlberg einen Stimmenzuwachs auf mindestens 25 Prozent zu erreichen. Ein bewegendes Thema für die Menschen sei die Verteilung der staatlichen Zuwendungen.

Binnen acht Tagen ist FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache zum zweiten Mal auf Wahlkampftour in Vorarlberg. Sein Wahlziel für Vorarlberg: Mindestens 25 Prozent. Bei der Nationalratswahl 2013 kam die FPÖ auf 20,21 Prozent. Am Freitag absolvierte Strache mehrere Medientermine und machte eine Stipvisite am Wolfurter Wochenmarkt. Dort nutze er unter anderem die Gelegenheit zu einer Rundumattacke auf den ÖVP-Spitzenkandidaten und Außenminister Sebastian Kurz.

Bestimmendes Thema der Menschen bei all seinen Wahlkampfauftritten sei die ungerechte Verteilung der staatlichen Zuwendungen für Hilfsbedürftige, betonte Strache zudem. Besonders österreichische Pensionistinnen seien davon betroffen.