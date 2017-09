Hilti konnte Umsatz und Gewinn steigern

Die Hilti-Gruppe mit Hauptsitz in Schaan in Liechtenstein zieht eine positive Zwischenbilanz des heurigen Geschäftsjahres. Sowohl der Umsatz als auch das Betriebsergebnis sind in den ersten acht Monaten angestiegen.

Der Umsatz konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 7,5 Prozent auf 3,38 Milliarden Schweizer Franken gesteigert werden. Das Betriebsergebnis konnte um 16,2 Prozent auf 428 Millionen Schweizer Franken und der Reingewinn um 10,4 Prozent auf 319 Millionen Schweizer Franken erhöht werden.

Um 7,7 Prozent mehr Mitarbeiter

Ausschlaggebend für die Zuwächse seien strategische Investitionen in den vergangenen Jahren sowie ein überwiegend solider Baumarkt gewesen, so CEO Christoph Loos. Besonders erfreulich sei, dass man in allen Regionen gewachsen sei.

Man werde künftig weiterhin in Produkte und Vertrieb investieren und das Angebot auch im digitalen Bereich vergrößern, so Loos. Insgesamt beschäftigt die Hilti-Gruppe weltweit 26.000 Mitarbeiter, das sind um 7,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.

