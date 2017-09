Welt-Alzheimertag: 5.000 Betroffene

In Vorarlberg leben rund 5.000 Menschen, die an einer Demenz leiden. Alzheimer ist einer Form der Demenz. Diese Krankheit kann verschiedene Verläufe haben. Sie ist zwar nicht heilbar, jedoch kann man sie verzögern.

Alzheimer: Vergessen, was kurz vorher um einen war. Die Angst vor dieser Krankheit grassiert immer mehr, weil die Zahlen aufgrund der demographischen Entwicklung steigen. Der Umgang mit der Krankheit ist in vielerlei Hinsicht entscheidend. So werden Betroffene vielfach korrigiert, zurechtgewiesen, und genau das ist laut Wilfried Feuerstein, Lehrer für Gesundheitsberufe, falsch. So kann der Betroffene damit oft nicht umgehen, und wird aggressiv. In vielen Fällen sind Medikamente dann die Folge.

Am Welt-Alzheimertag berichten wir über den Umgang mit Alzheimer-Patienten. Laut Experten wird vielfach zu spät reagiert. Das kostet wertvolle Zeit. In Vorarlberg gibt es rund 5.000 Betroffene.

Jeder vierte Vorarlberger ist ab 85 davon betroffen

Demenzkrankheiten werden statistisch ab etwa dem 65. Lebensjahr relevant, in diesem Alter leiden allerdings weniger als zwei Prozent an der Krankheit. Alzheimer ist laut Experten eine Krankheit, die erst ab dem 80. Lebensjahr wirklich merklich ansteigt. Mit 85 Jahren leidet dann allerdings laut Statistik schon jeder vierte Vorarlberger daran.

„Ich bin doch nicht blöd!“

Ein Problem ist, dass die Betroffenen zu spät zu einer Abklärung kommen, sagt Primar Reinhard Bacher, Leiter der Gerontopsychiatrie. Sie sehen ihre Vergesslichkeit oft anders, als die Angehörigen. Zudem ist die Hürde zu einem Psychiater zu kommen oft hoch: „Ich bin doch nicht blöd!“ Für Bacher spielt der Hausarzt eine entscheidende Rolle. Ihm vertrauen die Patienten. Demenz kann sehr gut diagnostiziert werden. Durch eine späte Diagnose wird wichtige Zeit vertan.

Hausarzt spielt eine entscheidende Rolle

Demenz kann laut Bacher zwar nicht geheilt werden, kann aber durch gezielte Medikamentenabgabe verzögert werden. Wichtig: Nicht jede Vergesslichkeit ist eine Demenz, erklärt Bacher. Nach der Diagnose muss dem Patienten und Angehörigen klar gemacht werden, dass einiges auf sie zukommen wird. Es gibt ganz schwierige Verläufe, die die Angehörigen sehr belasten.