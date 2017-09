Lipa nicht mehr Trainer von Austria Lustenau

Fußball-Erstligist Austria Lustenau hat sich von Trainer Andreas Lipa getrennt. Er hat erst Anfang April das Traineramt in Lustenau übernommen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Nach der 0:2 Cup-Niederlage gegen den oberösterreichischen Viertligisten Oedt hat sich die Austria von Lipa getrennt, bestätigt Austria Lustenau-Präsident Hubert Nagel .

Beim Auswärtsspiel in Wiener Neustadt am Freitag wird aller Voraussicht nach Co-Trainer Daniel Ernemann die Mannschaft betreuen. Laut Nagel sind derzeit zwei mögliche Lipa-Nachfolger in der engeren Auswahl.

