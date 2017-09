Lech: Deutscher Wanderer tödlich verunglückt

Im Gemeindebiet von Lech hat sich am Dienstag ein tödlicher Alpinunfall ereignet. Ein 21-jähriger Wanderer aus Deutschland stürzte durch felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei erlitt er tödliche Kopfverletzungen.

Der 21-Jährige beabsichtigte laut Polizei von Lech über Zürs zur Ravensburger Hütte zu wandern. Dabei dürfte er aufgrund der schlechten Sicht und des Schneefalls die Orientierung verloren haben. In weiterer Folge dürfte der junge Mann vom Wanderweg abgekommen und im Bereich Stierfall über steiles felsdurchsetztes Gelände in eine Rinne abgestürzt sein.

Suchaktion der Bergrettung

Nachdem der Alpinist am Dienstag nicht an seinem Tagesziel - der Ravensburger Hütte - angekommen war, wurde die Bergrettung alarmiert. Um 23.30 Uhr startete diese eine Suchaktion. Gegen 9.15 Uhr am Mittwochmorgen wurde der Leichnam des Mannes von der Besatzung des Polizeihubschraubers gefunden.