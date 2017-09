Götzis heuer mit bestem Mehrkampf-Meeting

Von allen weltweiten Mehrkampf-Meetings wurden heuer in Götzis die meisten Punkte erzielt. Erstmals seit 2001 konnte die Traditionsveranstaltung im Mösle-Stadion die Wertung für sich entscheiden.

In Götzis erreichten die acht besten Herren und Damen zusammen 120.333 Punkte. Bei der Weltmeisterschaft in London waren es 119.600 Punkte.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Sieg nach Platz zwei im Vorjahr

In den Geschlechterwertungen nahm das Meeting in Götzis bei den Damen die Top-Position ein, bei den Herren musste man sich nur London geschlagen geben. Im Vorjahr hat Götzis hinter den Olympischen Spiele in Rio de Janeiro den zweiten Platz belegt.