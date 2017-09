Nach Juwelier-Einbruch: Keine Spur von Tätern

Von den Tätern, die am vergangenen Mittwoch einen Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft in Lech verübt hat, fehlt nach wie vor jede Spur. Laut Polizei sind eine oder mehrere Personen mit Diebesgut in unbekannter Höhe flüchtig.

Gegen 3.15 Uhr kam es zu dem Einbruchdiebstahl, bei dem die unbekannten Täter in kürzester Zeit mehrere Vitrinen ausräumten - mehr dazu in Einbruch in Lecher Juwelier: Fluchtauto gefunden. Aufgrund von Gegenständen, die von den Tätern am Tatort und im verwendeten Auto zurückgelassen wurden, hofft die Polizei nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei

Polizei

Polizei

Personen, die Hinweise über die Herkunft der abgebildeten Gegenstände haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 80 3333 zu melden.