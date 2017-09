Erste Lohnrunde: Metaller fordern Freizeitoption

Kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen fordern die Gewerkschaften vor der am Mittwoch beginnenden traditionellen Metaller Herbst-Lohnrunde. Vor allem auch die Freizeitoption soll heuer durchgesetzt werden.

Die Gewerkschaften Pro-GE und GPA gehen am Mittwoch wegen der guten Wirtschaftslage dementsprechend selbstbewusst in die Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Wie hoch die Lohnerhöhung konkret ausfallen soll, sagen sie noch nicht. Jedoch deutlich mehr als zwei Prozent müssen schon wegen der steigenden Inflation drin sein, sagt der Vorarlberger ÖGB-Landesvorsitzende Norbert Loacker. Dieses Mal will Loacker auch endlich einen fixen Anspruch auf die bei den Unternehmen so ungeliebte Freizeitoption durchsetzen.

Arbeiter wünschen sich mehr freie Tage

Viele der 13.000 Beschäftigten in der metallverarbeitenden Industrie in Vorarlberg hätten gerne mehr freie Tage anstatt mehr Geld, das zeigt eine repräsentative Umfrage des Gewerkschaftsbunds. Loacker sagt, der Druck sei heuer sehr groß, dass die Metaller endlich einen fixen Anspruch haben, zwischen Lohnerhöhung und mehr Freizeit wählen zu können. Natürlich handle es sich dabei um eine kleine Arbeitszeitverkürzung gibt Loacker zu, jedoch sei diese kostenneutral für die Firmen, deshalb gegen es keinen Grund, dem nicht zuzustimmen.

Verhandlungsergebnis erst nach den Wahlen

Weiters fordern die Gewerkschaften mehr Geld für Lehrlinge um dem Facharbeitermangel entgegen zu steuern sowie bessere Bedingungen für Schichtarbeiter. Mit einem Verhandlungsergebnis rechnen die Verantwortlichen jedoch erst nach der Nationalratswahl Mitte Oktober.