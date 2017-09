Schüsse in Bus und Bank: Mutmaßlicher Täter war amtsbekannt

Jener psychisch kranke Mann, der am Montag in einem Bus und einer Bank auf mehrere Menschen geschossen hatte, ist mittlerweile in das Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert worden. Der Mann war bereits amtsbekannt.

Der 29-jährige Tatverdächtige war Montagabend laut Norbert Schwendiger von der Landespolizeidirektion nicht vernehmungsfähig. Zudem habe er seine Aussage verweigert. Auch während der Vorfälle habe er nicht gesprochen, deshalb sind die genauen Hintergründe der Tat derzeit noch unklar.

Hintergründe zu den Schüssen Im Beitrag von ORF-Redakteur Gernot Hämmerle sehen Sie Chefinspektor Norbert Schwendinger und Landespolizei-Direktor Hans-Peter Ludescher.

Das Motiv ist laut Schwendinger in seiner psychischen Erkrankung zu finden. Der Mann wurde bereits Montagabend in das Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert und wird dort in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seither von der Justizwache bewacht. Ein entsprechender Untersuchungshaftantrag wurde bereits gestellt.

Polizei

Widerstandslose Festnahme

Der mutmaßliche Täter war bereits amtsbekannt, bestätigt Schwendinger. Es habe bereits einige Vorfälle gegeben, er wurde schon mehrmals angezeigt. Laut Schwendinger wurde der Mann zudem bereits mehrfach aufgrund seiner psychischen Erkrankung behandelt. Die Festnahme erfolgte gegen 18.00 Uhr beim Busbahnhof in Bregenz. Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Der entscheidende Hinweis kam laut Schwendinger aus der Bevölkerung, ein Passant hatte den Mann aufgrund der Medienberichterstattung erkannt und sofort die Polizei alarmiert.

Landespolizeidirektion

Täter zielte mehrmals auf seine Opfer

Auch die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Dabei handelt es sich um eine Druckluftpistole. Damit können Menschen laut Schwendinger nicht lebensbedrohlich verletzt werden, jedoch können aufgrund der Schüsse schwere Verletzungen entstehen. Auch die beiden Opfer seien erheblich verletzt worden. Der Tatverdächtige habe mehrfach auf die beiden Personen gezielt.

Mehrere Schüsse: Waffe funktionierte nicht immer

Beim ersten Vorfall, gegen 13.30 Uhr, in Lauterach in einem Bus habe der Mann bereits mehrfach während der Fahrt auf eine 69-jährige Passagierin geschossen. Die Buslenkerin habe vorbildhaft reagiert, sie blieb sofort stehen und öffnete alle Türen. Daraufhin konnte das Opfer flüchten. Der mutmaßliche Täter folgte ihr jedoch und schoss weiterhin mehrmals auf sie. Dabei wurde die Frau am Kopf getroffen. Sie erlitt eine Platzwunde. Der Mann habe die Waffe auch gegen die Busfahrerin sowie gegen ein 15-jähriges Mädchen, das an der Bushaltestelle auf den Bus gewartet hat, gerichtet. Beim Abdrücken habe die Waffe aus unerklärlichen Gründen nicht funktioniert. Laut Schwendinger hatten die beiden großes Glück.

Auch beim zweiten Vorfall gegen 15.30 in der Sparkasse in Bregenz-Vorkloster hat der Tatverdächtige auf einen Bankangestellten mehrfach geschossen. Der betroffene Bankangestellte half einem Bankkunden im Eingangsbereich als der 29-jährige die Bank betrat. Er habe ohne ein Wort zu sagen sofort auf den Bankangestellten geschossen und ihn am Hals getroffen. Danach habe er wieder die Bank verlassen, kam jedoch nochmals in zurück und schoss erneut auf den Mann und traf ihn wiederum am Hals. Das Opfer sank zu Boden und versuchte sich vor dem bewaffneten Mann zu schützen. Im Eingangsbereich fielen einige Schüsse, jedoch auch hier hat die Waffe nicht immer funktioniert.

Hinweise aus der Bevölkerung enorm wichtig

Nach den Vorfällen suchten mehr als 200 Exekutivkräfte inklusive Cobra, Spürhunde und auch ein Polizeihubschrauber nach dem Mann. Bis gegen 18.00 Uhr der entscheidende Hinweis einging und die Beamten den Gesuchten festnehmen konnten. Laut Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher habe man am gegenwertigen Fall gesehen, wie wichtig die Hilfe der Bevölkerung bei derartigen Fahndungen ist.

zurück von weiter

Schüsse in Bus und Bank

Die Polizei hat am Montagabend in Bregenz jenen Mann gefasst, der zuvor in einer Bank um sich geschossen hatte. Der mutmaßliche Täter soll auch für einen ähnlichen Zwischenfall in Lauterach verantwortlich sein - mehr dazu in: Schüsse in Bus und Bank: Polizei fasst bewaffneten Mann.