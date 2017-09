Stau und Blockabfertigung beim Pfändertunnel

Auf der Autobahn A14 ist Dienstagmorgen kurz nach dem Pfändertunnel ein Pkw ins Schleudern geraten und in die Mittelleitschiene gekracht. Ein zweiter Pkw prallte daraufhin in das bereits verunfallte Fahrzeug.

Der Unfall hat sich Dienstagfrüh gegen 06.30 Uhr auf der Autobahn A14 in Richtung Tirol kurz nach dem Pfändertunnel auf Höhe der Autobahnauffahrt Wolfurt ereignet. Ein Pkw ist laut Autobahnpolizei ins Schleudern geraten und daraufhin in die Mittelleitschiene geprallt. Ein ihm nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte daraufhin in das bereits verunfallte Fahrzeug.

Zwei Personen wurden verletzt

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus nach Bregenz eingeliefert. Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht klar. Derzeit sind die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Sowohl beim Pfändertunnel als auch beim Citytunnel kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen. Neben dem Stau gibt es beim Pfändertunnel derzeit auch eine Blockabfertigung. Die Aufräumarbeiten dauern laut Autobahnpolizei noch bis spätestens 9 Uhr.