Mit Kopf in Maschine: Tödlicher Arbeitsunfall

In einer Recyclingfirma in Lustenau hat sich Montagabend ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ersten Angaben zufolge war ein Produktionsmitarbeiter mit dem Kopf in eine Presse geraten und eingeklemmt worden.

Der Unfall hat sich am Montag gegen 18.30 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Recyclingfirma in Lustenau ereignet. Ein Produktionsmitarbeiter, der alleine an einer Thermoplattenproduktionsanlage arbeitete, wurde dabei tödlich verletzt.

Polizei: Mann verlor das Gleichgewicht

Während seiner Arbeit und in Vollbetrieb der Anlage begab sich der 37-jährige Mann aus Frastanz über die Wartungsstiege auf die obere Produktionsanlage. Dabei dürfte er aus bislang unbekannter Ursache vermutlich das Gleichgewicht verloren haben und in die Maschine gestürzt sein, heißt es bei der Polizei.

Obduktion wurde angeordnet

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Rettung konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Klärung der Todesursache wurde gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.