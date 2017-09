Schüsse in Bus und Bank: Polizei fasst bewaffneten Mann

Die Polizei hat am Montagabend in Bregenz jenen 29-jährigen Mann gefasst, der zuvor in einer Bank um sich geschossen hatte. Der mutmaßliche Täter soll auch für einen ähnlichen Zwischenfall in Lauterach verantwortlich sein.

Der laut Polizei obdachlose und psychisch kranke Mann konnte gegen 18.00 Uhr beim Bahnhof in Bregenz gefasst werden. Letztenendlich führten Hinweise aus der Bevölkerung zur Festnahme des 29-jährigen Tatverdächtigen. Insgesamt waren rund 200 Exekutivkräfte im Großraum Bregenz im Einsatz, darunter auch die Cobra, Spürhunde und ein Polizeihubschrauber.

Bereits denn ganzen Nachmittag über wurde nach den bewaffneten Tätern gefahndet. Am späteren Nachmittag stellte sich dann heraus, dass es sich bei beiden Vorfällen um den selben Mann handelt. Relativ rasch war dank der Videoaufnahmen und der Zeugenaussagen auch klar, um wen es sich genau handelt, heißt es bei der Polizei.

Der Mann wird verdächtigt, gegen 13.30 Uhr beim Aussteigen aus einem Linienbus in Lauterach eine Frau und die Buschauffeurin mit seiner Waffe bedroht und auch mindestens ein Mal geschossen zu haben. Dabei erlitt der Fahrgast eine Platzwunde am Kopf, die Busfahrerin blieb unverletzt. Danach flüchtete der 29-Jährige vom Tatort.

Zwei Stunden später tauchte der 29-Jährige in einer Bankfiliale in Bregenz-Vorkloster wieder auf. Er betrat das Foyer des Geldhauses, wo er angeblich mindestens drei Mal um sich geschossen hat. Dabei traf er einen Bankkunden und verletzte ihn. Danach flüchtete der Mann laut Polizei zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Richtung Rheinstraße.

Pressekonferenz über Hintergründe

Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat für Dienstagvormittag eine Pressekonferenz angekündigt.