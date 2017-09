Großalarm: Brand in Dornbirner Innenstadt

In der Dornbirner Innenstadt hat in der Nacht ein Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in einer Küche aus und breitete sich rasch auf den Dachstuhl aus. Für die Dornbirner Feuerwehr wurde Großalarm ausgerufen. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizeiangaben brach das Feuer in einer kleinen Küche aus, die Teil eines Büros in dem Gebäude in der Marktstraße ist. Das Büro befindet sich im zweiten Stock, das Feuer weitete sich aber rasch auf den Dachstuhl aus. Verletzt wurde niemand, zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Menschen im Gebäude. Ein Übergreifen der Flammen auf nahegeliegende Häuser konnte verhindert werden.

zurück von weiter

Dornbirner Feuerwehr im Großeinsatz

Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.00 Uhr alarmiert. Für die Feuerwehr Dornbirn wurde Großalarm ausgerufen, die Feuerwehr Hohenems rückte mit einem Löschzug mit Drehleiter an. Nach eineinhalb Stunden hatten die Einsatzkräfte den Brand laut eigenen Angaben unter Kontrolle. Nach Angaben von Einsatzleiter Gerold Hämmerle wurden die Löscharbeiten durch die verschachtelte Bauweise des Hauses erschwert. Dadurch sei vor allem der obere Teil des Hauses schlecht zugänglich gewesen.

Marktstraße erschwert passierbar

Die Ursache für den Brand ist noch unklar, die Brandermittler waren am Montagvormittag vor Ort. Laut Polizei ist die Marktstraße aufgrund der Ermittlungsarbeiten erschwert passierbar.