Biofest erfreut sich steigender Beliebtheit

Das Bio-Fest in Bregenz hat sich in den vergangenen Jahren von einem kleinen Markt mit wenigen Ständen zum Höhepunkt der Bio-Veranstaltungsszene entwickelt. Am Wochenende präsentierten die Biobauern wieder ihre Produkte.

Die Veranstalter des Biofestes beim Festspielhaus in Bregenz hatten Wetterglück: Der befürchtete Regen am Sonntagvormittag blieb aus. Biobauern und andere Bioproduzenten waren aus dem ganzen Land gekommen, um ihre Produkte vorzustellen und anzupreisen. Er wolle den Besuchern zeigen, wie ein Käse entsteht und wie viel Arbeit dahinter stecke, sagte etwa Reinhard Beer von Nazes Hofkäserei.

Biofest in Bregenz Im Beitrag sehen Sie Reinhard Bär (Nazes Hofkäserei), Rupert Lorenz (Back Kultur Göfis), Manuel Kirisits (Geschäftsführer BIO Vorarlberg) sowie Theodor und Irmgard Mader.

Bio muss aber nicht immer nur mit Essen und Trinken zu tun haben: Auch bei der Kleidung legen immer mehr Konsumenten Wert auf nachhaltige, biologisch verantwortungsvolle Produktion und faire Entlohnung.

35 Aussteller

Die Konsumenten würden immer mehr „bio“ nachfragen, sagte Manuel Kirisits, Geschäftsführer von BIO Vorarlberg. So ein Markt sei ein idealer Treffpunkt, um mit Biobauern in Kontakt zu treten und sich zu informieren. Dieses Jahr seien 35 Aussteller vor Ort gewesen, so Kirisits. Damit sei man ein „zentraler Austauschplatz der heimischen Bioszene“ geworden. Nach Angaben der Veranstalter haben mehrere tausend Passanten das Biofest besucht.