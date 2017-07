Europa League: Altach schafft den Aufstieg

Der SCR Altach hat in der Fußball Europa-League den Aufstieg in die die dritte Qualifikationsrunde geschafft. Die Altacher treffen nun auf den belgischen Spitzenklub KAA Gent. Das erste Match findet am 27. Juli in Flandern statt.

Die Altacher schafften in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa-League am Donnerstag nach einem 3:0 (2:0) bei Dinamo Brest den Aufstieg. Das Hinspiel hatte mit einem 1:1 geendet.

Moumi Ngamaleu brachte Altach in Weißrussland mit einem Traumtor schon in der achten Minute in Führung. Der Kameruner traf von der Mittelauflage aus ins Tor. Stefan Nutz legte im Finish der ersten Spielhälfte (44. Minute) nach, ehe Kapitän Philipp Netzer kurz nach Wiederanpfiff (51. Minute) das 3:0 erzielte.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Altach muss nach Innsbruck ausweichen

Die Aufgabe gegen Gent wird wohl schwieriger werden. Die Belgier zogen in der Vorsaison in der Europa League bis ins Achtelfinale ein. Im Rückspiel muss Altach außerdem nach Innsbruck ausweichen, weil die UEFA zumindest 4.500 Sitzplätze in dieser Phase fordert.

Link: