Projekt für Senioren und Kinder übergeben

In Bezau sind am Donnerstag neun Vogewosi-Wohnungen für betreutes Seniorenwohnen übergeben worden. Die Einheiten befinden sich im erweiterten Teil eines Wälderhauses, in dem auch Krankenpflegeverein, Mobiler Hilfsdienst und Kinderbetreuung untergebracht sind.

Das Haus Mitanand in Bezau ist ein Projekt der Generationen, auch in der Architektur. Der vordere Teil des denkmalgeschützten Wälderhauses wurde renoviert, der Zubau neu errichtet. Das vorderhaus sei den Kindern gewidmet, das Hinterhaus beherberge die neuen Wohnformen, erklärt Architekt Hermann Kaufmann.

Realisiert wurde das Projekt von der Vogewosi und den drei Gemeinden Bezau, Mellau und Reuthe. Der Bezauer Bürgermeister Gerhard Steurer spricht von einem Meilenstein: Die betreuten Wohnungen ermöglichten weitgehende Selbständigkeit bis ins hohe Alter. Die Obfrau des Gemeindeverbandes, Elisabeth Wicke, betont die Vorteile der Zusammenarbeit der Gemeinden. Die Kinderbetreuung, die jetzt gemeinsam in Bezau angeboten werde, wäre für eine kleine Gemeinde allein nicht finanzierbar.