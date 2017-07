UNESCO-Auszeichnung für Werkraum

Die UNESCO hat den Werkraum Bregenzerwald in das „UNESCO-Register guter Praxisbeispiele für die Erhaltung des immateriellen Kulturgutes“ aufgenommen. Die Urkunde wurde am Donnerstag im Werkraum-Haus von Kulturminister Thomas Drozda überreicht.

Ebenfalls aufgenommen wurden das Textile Zentrum Haslach (OÖ) und das Hand.Werk.Haus Salzkammergut (OÖ). Die drei ausgezeichneten Initiativen setzen in ihren Handwerksbereichen auf regional-spezifische Maßnahmen, kreative Vermittlung des Wissens und Kooperationen mit anderen Institutionen wie dem vorarlberg museum, der Vienna Design Week oder dem Royal College of Art in London.

Der Werkraum setzt vielfältige Initiativen wie den alle drei Jahre stattfindenden Wettbewerb Handwerk+Form, Handwerks-Veranstaltungen im Werkraum-Haus, die Werkraum-Schule, Ausstellungen und Veranstaltungen. Zudem unterstützt der Werkraum Bregenzerwald die Vernetzung sowie die Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder.

Wikimedia Commons / Böhringer Friedrich.

Werkraum Bregenzerwald 1999 als Verein gegründet

91 Mitglieder, 40 Prozent der Mitgliedsbetriebe aus den holzverarbeitenden Branchen

Geschäftsführer Thomas Geisler Werkraum

Immaterielles Kulturerbe

2003 beschloss die UNESCO-Generalversammlung das Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Die Ziele dieses Abkommens sind: immaterielles Kulturerbe – Traditionen aus dem Bereich Tanz, Theater, Musik, Naturwissen und Handwerkstechniken – zu erhalten, den Respekt davor zu sichern sowie Bewusstsein und Anerkennung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu schaffen.

Das „Register guter Praxisbeispiele für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“ („Register of Good Safeguarding Practices“) zeichnet erfolgreiche Projekte in diesem Bereich aus. Die drei österreichischen Handwerkszentren sind nun im Register gemeinsam mit 391 weiteren Programmen gelistet, darunter die Ausbildung in traditioneller indonesischer Batik-Technik (Indonesien), das Zentrum für indigene Kunst in Veracruz (Mexiko) oder Wiederbelebung des Kalbrennens in Morón de la Frontera (Spanien).