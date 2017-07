NEOS überzeugt von Wiedereinzug ins Parlament

Mit fünf Prozent haben die NEOS unter ihrem Parteichef, dem Vorarlberger Matthias Strolz, bei der letzten Nationalratswahl 2013, den Einzug in den Nationalrat gerade so geschafft. Laut Umfragen müssen NEOS diesmal um den Wiedereinzug bangen.

Trotz teils schlechter Umfragewerte zweifelt NEOS-Gründer Matthias Strolz nicht am Wiedereinzug seiner Partei in den Nationalrat. „In den letzten eineinhalb Jahren gab’s 85 Umfragen. Und es gab genau eine, wo wir um den Einzug bangen müßten“, so Strolz wörtlich im ORF-Vorarlberg-Interview. „Und 84 waren klar mit einem Einzug unterwegs. Gestern ist eine Umfrage auch rausgekommen, die sieht uns sogar stärker als die Grünen“, untermauert Strolz seinen Optimismus.

Mit 13,6 Prozent in Vorarlberg verzeichneten NEOS bei der letzten Nationalratswahl das stärkste Bundesländerergebnis. Strolz sagt, er würde sich sehr freuen, sollte dieses Ergebnis wieder erreicht werden. Mit dem Vorarlberger NEOS-Abgeordneten Gerald Loacker habe man einen Aufklärer mit Kraft im Rennen.