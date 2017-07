Verpackungsmüll wieder gestiegen

Die Vorarlberger haben im ersten Halbjahr knapp 29.000 Tonnen Verpackungen und Altpapier gesammelt. Das sind 0,7 Prozent mehr als im Vergleichs-Zeitraum des Vorjahres.

Die ARA (Altstoff Recycling Austria) legte ihre Halbjahresbilanz 2017 vor. In Vorarlberg wurden demnach 28.790 Tonnen Verpackungen und Altpapier gesammelt. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent.

Insgesamt wurden von den österreichischen Haushalten mehr als eine halbe Million Tonnen (534.000 Tonnen) Verpackungen und Altpapier getrennt abgegeben. Laut aktueller Umfrage halten 78 Prozent der Befragten die getrennte Müll-Entsorgung für eine selbstverständliche Notwendigkeit. Weltweit wird nur wenig Plastik recycelt. Forscher legen neue Berechnungen zum Plastikmüll vor mehr dazu in science.orf.at

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) ist in Österreich Marktführer bei Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen. Sie organisiert die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen in ganz Österreich. Die ARA stellt rund 1,79 Millionen Sammelbehälter zur Verfügung und beteiligt 1,6 Millionen Haushalte am Gelben Sack.