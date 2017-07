Hanfzigaretten boomen in der Schweiz

Seit kurzem sind in der benachbarten Schweiz Hanfzigaretten erhältlich. Die Nachfrage nach der Hanfzigarette ist enorm. Doch was in der Schweiz legal ist, ist in Vorarlberg noch lange nicht erlaubt.

Seit Ende 2016 ist Cannabis in der Schweiz legal, solange der THC-Gehalt unter einem Prozent bleibt. Seitdem boomt das Geschäft mit Hanf-Produkten aller Art. Die ersten Hanf-Zigaretten vom Band, also keine selbstgebauten Tüten, sind schon vor der eigentlichen Markteinführung bereits in der Schweiz überall ausverkauft.

15.000 Zigarettenschachteln pro Woche

In der Zigarettenmanufaktur Koch & Gsell in Steinach am Bodensee geht die Nachfrage nach Hanfzigaretten durch die Decke, aber die Lieferung hinkt. Rund 15.000 Zigarettenschachteln pro Woche schafft die kleine Manufaktur am Bodensee, die fünf- bis zehnfache Menge werde nachgefragt, so Geschäftsführer Roger Koch. Um der Nachfrage Herr zu werden, werde nun ein ein Zweischicht-Betrieb aufgebaut, sagt Koch.

In Vorarlberg verboten

Das Geschäft mit Hanf boomt in der Schweiz und das spürt man auch an der Grenze zu Vorarlberg. Am Grenzkiosk in St. Margrethen zählt man auch zahlreiche Vorarlberger Kunden. Die Hanfzigaretten über die Grenze nach Vorarlberg zu bringen, ist aber verboten. In Österreich sind grundsätzlich alle Hanfprodukte mit dem Wirkstoff THC - unabhängig vom Gehalt oder der Verarbeitungsform – verboten.