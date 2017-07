Polizeiwache am Bahnhof Dornbirn fix

Die seit Jahren geplante Polizeiwache am Bahnhof Dornbirn wird jetzt realisiert. Die Pläne für das neue Revier liegen vor, die Investitionskosten für den Bau samt dazugehöriger Infrastruktur dürften bei sechs Millionen Euro liegen.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) verkündeten am Mittwochnachmittag im Landhaus in Bregenz die Vertrags-Unterzeichnung für den Neubau des Sicherheitszentrums am Dornbirner Bahnhof.

Finanzministerium gab grünes Licht

Zuletzt ging es nur noch um die Zusage des Finanzministeriums, dem Innenministerium die anfallende Miete für die neuen Räume zu bewilligen. Das Finanzministerium gab vergangene Woche grünes Licht, sagt Finanzminister Hansjörg Schelling (ÖVP) gegenüber ORF-Radio Vorarlberg.

Schönbeck begrüßt Neubau am Bahnhof

FPÖ-Stadtparteiobmann Walter Schönbeck begrüßt das Vorhaben. „Wir haben diesen Standort für die Polizei schon lange gefordert. Dadurch wird die Sicherheit und Ordnung an diesem Brennpunkt deutlich gestärkt“, betont Schönbeck in einer Aussendung.