Dr.-Toni-Russ-Preis für Maria Müller

Maria Müller wird heuer mit Dr.-Toni-Russ-Preis und –Ring geehrt. Müller gründete vor 26 Jahren die Kulturveranstaltungsreihe Kultur.LEBEN. Seither gelang es ihr, unzählige namhafte Künstler für die Initiative zu gewinnen.

„Ich freue mich von Herzen, dass Maria Müller diese Ehre zuteil wird. Sie hat vieles bewegt und die Verleihung verdient“, gratuliert der Bludenzer Bürgermeister Josef Katzenmayer. Besonders gefreut habe ihn auch, dass die Veranstaltungsreihe nach einiger Zeit der Abwesenheit wieder nach Bludenz zurückgekehrt sei. Danke gebühre auch den beteiligten Künstlern und Unterstützern.

Auszeichnung für verdiente Vorarlberger

Der Dr.-Toni-Russ-Preis wurde in Gedenken an „VN“-Herausgeber und Chefredakteur Toni Russ gestiftet. Mit dem Preis werden Vorarlberger Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch Privatinitiativen dem Land und seinen Menschen wertvolle Dienste geleistet haben. Im vergangenen Jahr erhielt Albert Lingg den Preis - mehr dazu in Toni-Russ-Preis an Albert Lingg verliehen -, in den Jahren davor Egon Blum und Schriftsteller Michael Köhlmeier.