Flatz ist neuer Bürgermeister in Schwarzenberg

Schwarzenberg wird in Zukunft von einem Bürgermeister-Team geführt. Im April 2017 hatte Bürgermeister Armin Berchtold sein Amt zurückgelegt. Am Dienstag wurde Markus Flatz als Nachfolger gewählt. Gleichzeitig wurden die Amtsgeschäfte auf vier Gemeindevorstände verteilt.

Die Gemeindevertretung von Schwarzenberg wählte am Dienstag den bisherigen Vizebürgermeister Markus Flatz zum neuen Bürgermeister. Laut Vorarlberger Nachrichten übernimmt Flatz das Amt zumindest teilweise. Flatz will weiterhin seinen Beruf als Lehrer am BORG Egg ausüben. Deshalb wurden vier Gemeindevorstände mit Aufgaben des Bürgermeisters betraut und dessen Arbeitsbereiche aufgeteilt.

Die Suche nach einem neuen Bürgermeister dauerte fast drei Monate. Im April hatte der bisherige Bürgermeister Armin Berchthold sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Flatz hatte als Vizebürgermeister die Nachfolge abgelehnt. Wegen der Doppelbelastung als Gemeindefunktionär und Lehrer könne er sich allenfalls das Bürgermeisteramt als Teilzeitmodell vorstellen, so Flatz. Der Gemeindeverband sah in einer Teilzeitlösung kein rechtliches Problem.