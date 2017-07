Schlafender aus verrauchter Wohnung gerettet

In einer Wohnung in Bregenz ist es am Dienstag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Ursache war laut Polizei ein Teekocher, der auf einer eingeschaltenen Herdplatte stand. Der 53-jährige Bewohner überstand den Vorfall unverletzt.

Um 11.00 Uhr wurde die starke Rauchentwicklung in der Wohnung, die sich in einer Bregenzer Wohnsiedlung befindet, entdeckt. Die Stadtpolizei drang in die versperrte Wohnung ein und fand den 53-jährigen Bewohner schlafend in seinem Bett vor, obwohl ein Rauchmelder aktiv war. Der Mann wurde von den Beamten ins Freie gebracht.

Geringe Schadenshöhe

Als Ursache für die Rauchentwicklung konnten die Polizisten einen auf der aktivierten Herdplatte abgestellten Teekocher feststellen. Die Wohnung wurde anschließend gelüftet, Verletzte gab es bei dem Vorfall keine. Die Schadenshöhe in der Wohnung ist laut Polizei gering. Neben der Stadt- und Bundespolizei Bregenz war auch die Feuerwehr Vorkloster mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.