Dornbirn Lehrkrankenhaus für drei Universitäten

Das Dornbirner Stadtspital ist als Lehrkrankenhaus der Medizinuniversitäten Wien und Graz approbiert worden. Außerdem fungiert man als Lehrkrankenhaus der Med-Uni Innsbruck. In Stadt und Spital sind damit einige Hoffnungen verbunden.

Das Dornbirner Stadtspital bietet den Studierenden der drei Universitäten Innsbruck, Wien und Graz das Klinisch-Praktische Jahr an. In diesem letzten Ausbildungsjahr absolvieren die Studierenden Teile des praktischen Unterrichts an einem akademischen Lehrkrankenhaus.

Das Spital muss dafür strenge Standards erfüllen: unter anderem muss es ein möglichst umfangreiches Behandlungsspektrum und bestimmte Fallzahlen aufweisen. Zudem müssen die Abteilungsleiter am Spital einen Lehrauftrag an einer Universität haben.

Große Hoffnungen

Die Ärztliche Leitung in Dornbirn hofft, die Studierenden später als Mediziner ans Stadtspital binden zu können. Die Stadtverantwortlichen erwarten, dass durch die Zusammenarbeit mit den drei Universitäten auch wissenschaftliche Forschung ins Dornbirner Spital geholt werden kann, die dann den Patienten - weit über eine Basisversorgung hinaus - zugutekommt.