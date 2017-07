Esel aus Betonschacht gerettet

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei in Liechtenstein am vergangenen Samstag. Ein Baby-Esel war in einen Betonschacht gefallen. Zwei Polizisten retteten das Tier aus seiner misslichen Lage.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte bemerkt, dass der junge Esel nicht mehr auf der Weide stand und fand das Tier im Betonschacht. Er alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Polizei Liechtenstein

Polizisten stiegen in den Schacht

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Vaduz konnte das Tier bereits durch die Polizei gerettet werden. Die ausgerückten Polizisten stiegen in den ca. 180 cm tiefen Schacht und befreiten den eingeklemmten jungen Esel mit eigenen Kräften. Glücklicherweise zog sich der junge Esel keine Verletzungen zu.